Метеоролог спрогнозировал предновогоднюю "погодную лихорадку" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Декабрь 2022 года запомнится москвичам как "месяц луж и гололеда". Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"И похоже, от этого сценария погода не собирается отказываться и в последние дни этого года. Эти быстрые и резкие изменения будут преследовать нас до начала следующего года", – сказал эксперт.

По прогнозу специалиста, в воскресенье, 25 декабря, в Москву придет похолодание. Оно продержится в городе до утра вторника, 27 декабря. Температура воздуха в дневные часы составит около -5 градусов, в ночные – от 5 до 10 градусов мороза.

27 декабря в столице ожидается снегопад. За сутки, по словам Шувалова, в столице выпадет около 10 сантиметров осадков.

"Сугробы подрастут до 30 сантиметров, а температура опять подпрыгнет до нуля градусов", – сообщил он, подчеркнув, что теплая и снежная погода сохранится в Москве до новогодней ночи.

До 11:00 24 декабря в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Специалисты ГУ МЧС РФ по Москве рекомендовали горожанам быть внимательными и осторожными на улицах города.



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 24 декабря

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