Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильной гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр РФ предупредил о сильной гололедице в Москве и Подмосковье. По информации ведомства, в городе и во всем столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Период предупреждения – до 11:00 24 декабря. Сильная гололедица", – отмечается в материале.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме, поскольку в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия.

По его словам, во время последних снегопадов в городе выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега. Для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы.

В свою очередь, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 23 и 24 декабря в Москве ожидаются плюсовая температура, дождь, сильная гололедица. По его словам, похолодание произойдет в воскресенье, 25 декабря.

В Москве ожидаются дождь, туман и сильная гололедица до 24 декабря – синоптики

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