Москву накрывают густой туман и дымка – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москву накрывают густая дымка и туманы 22 декабря, сообщает в телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Видимость местами ухудшается до 1 километра и менее", – отметил специалист.

По словам Тишковца, относительная влажность воздуха достигла закритической отметки – 96–97%. Нижняя кромка слоистой облачности составила 100 метров. Метеоролог добавил, что вероятны сбои в авиасообщении.

Специалист назвал причиной появления тумана поступление теплого и влажного атлантического воздуха на холодную заснеженную поверхность.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о продолжении рекордной гололедицы в течение еще нескольких дней. Он заявил, что в этом году ледяной дождь образуется чаще обычного.

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