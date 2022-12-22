22 декабря, 19:06Общество
Москву накрывают густой туман и дымка – синоптик
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москву накрывают густая дымка и туманы 22 декабря, сообщает в телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Видимость местами ухудшается до 1 километра и менее", – отметил специалист.
По словам Тишковца, относительная влажность воздуха достигла закритической отметки – 96–97%. Нижняя кромка слоистой облачности составила 100 метров. Метеоролог добавил, что вероятны сбои в авиасообщении.
Специалист назвал причиной появления тумана поступление теплого и влажного атлантического воздуха на холодную заснеженную поверхность.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о продолжении рекордной гололедицы в течение еще нескольких дней. Он заявил, что в этом году ледяной дождь образуется чаще обычного.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!