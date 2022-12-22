Синоптик заявил, что гололедица в Москве продлится несколько дней

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о продолжении рекордной гололедицы в течение еще нескольких дней, сообщает "Лента.ру".

"Теплая оттепельная погода бывает в течение каждой зимы в умеренных широтах. В этот раз произошло то, что над Европой установился зональный процесс: воздух формируется над теплыми акваториями Атлантического океана и достаточно быстро переносится над Западной Европой, достигая в том числе Москвы и области", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, перемена температуры оказалось очень большой, поэтому после минус 21 ночью вечером появились условия для ледяного дождя. В этом году ледяной дождь образуется чаще обычного, добавил синоптик.

Вильфанд объяснил, что на высоте формирования снега температура была достаточно низкая, а около километра над Землей – положительная, у самой ее поверхности – опять отрицательная. Поэтому снежинки во время падения таяли, а затем покрывались ледяной коркой. При попадании на землю застывали, образовывая гололедицу. В ближайшие дни воздух будет влажным. Кроме этого, ожидаются осадки, которые сформируют гололед.

Ранее Вильфанд рассказывал, что 23 и 24 декабря ожидаются плюсовая температура, дождь, сильная гололедица. По его словам, похолодание произойдет в воскресенье, 25 декабря. Утром в воскресенье будет от 0 до минус 2, а к вечеру температура опустится до минус 7–8. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, добавил синоптик.

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