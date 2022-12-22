Врач объяснил, как избежать травм в гололедицу

Погода в Москве продолжает удивлять: вечером 21 декабря столицу накрыл ледяной дождь. Из-за него город покрылся коркой льда. По прогнозам синоптиков, гололедица может задержаться в столице до конца недели. Разбираемся, когда погода стабилизируется и как избежать травм на льду.

Скользкие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

21 декабря МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и мокрого снега. Ближе к вечеру того же дня из-за перепада температур улицы города превратились в каток. В аэропортах утром 22 декабря отменили и задержали более 60 рейсов.

При этом уходить непогода не планирует. В ближайшие сутки в городе будет пасмурно, ожидается дождь и мокрый снег, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.





Алина Котилевская ведущий специалист центра погоды "Фобос" К концу дня, к вечеру, могут отмечаться очаги туманов и густых дымок. Максимальная температура в Москве – 1–3 градуса, по области – 0–4 градуса тепла. Ветер – юго-западный, 4–9 м/с.

В ближайшие дни погода в столице не изменится, отмечают синоптики: в пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, прогнозируется сильная гололедица, дождь и плюсовая температура.

"И ночью, и днем температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов, при этом ночью температура даже может быть выше, чем днем. Ситуация нестандартная, такой температурный фон выше нормы на 6–7 градусов, он характерен для начала ноября", – уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание придет в столицу уже в воскресенье, 25 декабря: к вечеру столбики термометров опустятся до минус 7–8 градусов. По словам Вильфанда, такая погода сохранится и в начале следующей недели, условий для ледяного дождя не предвидится.

Без травм и происшествий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

22 декабря ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В свою очередь, в столичном Дептрансе призвали москвичей использовать общественный транспорт и предупредили о возможной локальной задержке трамваев.

В МЧС порекомендовали пешеходам не выходить на дорогу перед близко идущим транспортом, а также переходить дорогу только в установленных местах.

По возможности лучше просто остаться дома – особенно стоит воздержаться от походов на улицу пожилым, сказал в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, врач-травматолог Николай Гнелица.

"Также не выходить на улицу в том случае, если человек потенциально плохо себя чувствует, слабый, уставший", – добавил он.

Эксперт отметил, что в период гололедицы пациенты чаще всего обращаются к врачам с травмами рук и ног. Обычно это переломы плечевых и лучевых костей, лодыжек, а также повреждения локтевого и коленного суставов.



Николай Гнелица травматолог При падении не надо пытаться выставлять руки вперед – это травмоопасно. В идеале сгруппироваться и не откидывать назад голову, чтобы избежать хлесткого удара ею о поверхность.

Вместе с тем врач также порекомендовал надевать обувь с толстым протектором – по его словам, это поможет снизить риски падения.