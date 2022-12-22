Врач объяснил, как избежать травм в гололедицу

Погода в Москве продолжает удивлять: вечером 21 декабря столицу накрыл ледяной дождь. Из-за него город покрылся коркой льда. По прогнозам синоптиков, гололедица может задержаться в столице до конца недели. Разбираемся, когда погода стабилизируется и как избежать травм на льду.
Скользкие дни
21 декабря МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и мокрого снега. Ближе к вечеру того же дня из-за перепада температур улицы города превратились в каток. В аэропортах утром 22 декабря отменили и задержали более 60 рейсов.
При этом уходить непогода не планирует. В ближайшие сутки в городе будет пасмурно, ожидается дождь и мокрый снег, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
В ближайшие дни погода в столице не изменится, отмечают синоптики: в пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, прогнозируется сильная гололедица, дождь и плюсовая температура.
"И ночью, и днем температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов, при этом ночью температура даже может быть выше, чем днем. Ситуация нестандартная, такой температурный фон выше нормы на 6–7 градусов, он характерен для начала ноября", – уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Похолодание придет в столицу уже в воскресенье, 25 декабря: к вечеру столбики термометров опустятся до минус 7–8 градусов. По словам Вильфанда, такая погода сохранится и в начале следующей недели, условий для ледяного дождя не предвидится.
Без травм и происшествий
22 декабря ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В свою очередь, в столичном Дептрансе призвали москвичей использовать общественный транспорт и предупредили о возможной локальной задержке трамваев.
В МЧС порекомендовали пешеходам не выходить на дорогу перед близко идущим транспортом, а также переходить дорогу только в установленных местах.
По возможности лучше просто остаться дома – особенно стоит воздержаться от походов на улицу пожилым, сказал в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, врач-травматолог Николай Гнелица.
"Также не выходить на улицу в том случае, если человек потенциально плохо себя чувствует, слабый, уставший", – добавил он.
Эксперт отметил, что в период гололедицы пациенты чаще всего обращаются к врачам с травмами рук и ног. Обычно это переломы плечевых и лучевых костей, лодыжек, а также повреждения локтевого и коленного суставов.
Вместе с тем врач также порекомендовал надевать обувь с толстым протектором – по его словам, это поможет снизить риски падения.