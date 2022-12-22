Москвичей предупредили о тумане и густых дымках в вечернее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пасмурная погода с дождем и мокрым снегом прогнозируется в столице в ближайшие сутки, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. К вечеру могут отмечаться очаги туманов и густых дымок.

По словам синоптика, воздух в Москве в течение дня прогреется максимум до 1–3 градусов выше нуля, по области – от 0 до 4. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Из-за плюсовой температуры лед на дорогах, который наблюдался ночью, начнет таять.

"По данным метеостанции ВДНХ, толщина гололедных отложений составляла 3 миллиметра, в Тушине – 4 миллиметра. Но так как уже температура положительная, этот процесс приостановился, нарастания льда больше не происходит. Этот лед будет только разрушаться, и разрушится он достаточно быстро, в течение первой половины дня", – пообещала Котилевская.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и гололедицы. Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам использовать для поездок по городу общественный транспорт.



Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

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