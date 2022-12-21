Москвичам пообещали значительное потепление в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, в столичном регионе прогнозируется стремительное потепление, не свойственное декабрю. Так, ожидается до 3 градусов, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее мнению, уже с четверга, 22 декабря, можно ожидать оттепель.

"На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки – от небольших до умеренных – ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе – мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой", – поделилась Позднякова в беседе с РИА Новости.

Синоптик добавила, что в ночное время ожидается от -3 до 2 градусов, а в дневное – от -2 до 3 градусов. Позднякова подчеркнула, что такие температурные колебания однозначно выше климатической нормы на 6–7 градусов.

Также москвичей предупредили о прогнозируемом ледяном дожде в четверг, 22 декабря. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, в этот день придет южный ветер, чьи порывы могут достигать 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление зафиксируется на показателе 744 миллиметра ртутного столба, заключила она.



Синоптики предупредили о повышении температуры в столице

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