Ледяной дождь не повлиял на движение поездов в Московском узле – МЖД

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ледяной дождь не повлиял на движение поездов в Московском узле, они ходят согласно графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Уточняется, что последствия непогоды в круглосуточном режиме убирает специальная техника.

"К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка", – говорится в сообщении.

Также в штатном режиме работают столичные аэропорты, сообщили агентству в пресс-службах воздушных гаваней.

Отмечается, что аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на ледяной дождь. В данный момент там не зафиксировано отмены рейсов.

В пресс-службе уточнили, что некоторые рейсы были перенесены по решению авиакомпании из-за позднего прибытия лайнеров в аэропорт.

В аэропортах Домодедово и Шереметьево агентству также заявили, что работают в штатном режиме.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и гололедицы. Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам использовать для поездок по городу общественный транспорт.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов, в столице в ближайшие дни ожидается оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом.



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