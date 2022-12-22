Москвичей предупредили о ледяных дождях с мокрым снегом в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в ближайшие дни ожидается оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом, рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"Также в городе ожидается гололед, так что старайтесь передвигаться подальше от проезжей части. Столбик термометра поднимется до отметки в 1–3 градуса тепла", – рассказал синоптик.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и гололедицы. Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам использовать для поездок по городу общественный транспорт.



Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

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