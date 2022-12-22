08:26Общество
Москвичей предупредили о ледяных дождях с мокрым снегом в ближайшие дни
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице в ближайшие дни ожидается оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом, рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.
"Также в городе ожидается гололед, так что старайтесь передвигаться подальше от проезжей части. Столбик термометра поднимется до отметки в 1–3 градуса тепла", – рассказал синоптик.
Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и гололедицы. Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам использовать для поездок по городу общественный транспорт.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!