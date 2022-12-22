Городские службы продолжили работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, поскольку в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, во время последних снегопадов в городе выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега. Для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы.

Бирюков отметил, что спустя трое суток город практически очищен от снега, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий.

"Ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон", – сказал заммэра.

Он призвал водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что 23 и 24 декабря ожидаются плюсовая температура, дождь, сильная гололедица. По его словам, похолодание произойдет в воскресенье, 25 декабря.

Утром в воскресенье будет от 0 до -2, а к вечеру температура опустится до -7...-8. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, добавил синоптик.



Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице 23–24 декабря

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