Курорт "Роза Хутор" перенес открытие зимнего сезона из-за отсутствия снега

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" предварительно перенес открытие зимнего сезона на 31 декабря из-за отсутствия необходимого для катания количества снега. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания. Службы курорта делают все зависящее для подготовки зон катания", – пояснили представители курорта.

В отличие от трасс, развлекательная инфраструктура "Розы Хутор" доступна для гостей. Работу продолжат отели и рестораны, канатные дороги с подъемом на Роза Пик, аттракцион родельбан, этнопарк "Моя Россия", фермы, каток и другие сервисы.

Единственные трассы в Сочи, доступные для лыжников и сноубордистов, находятся на курорте "Красная Поляна" в горной долине Цирк-2.

Ранее стало известно, что сезон катания на горнолыжном курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за аномально теплой погоды. Гендиректор курорта Александр Белокобыльский рассказал, что сезон планировали открыть 23 декабря.

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