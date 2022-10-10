ООН предупредила об усилении волн аномальной жары в мире

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гуманитарные организации призвали власти стран мира к работе по смягчению последствий изменения климата в связи с предстоящим усилением волн аномальной жары. Об этом сообщает "Интерфакс".

С совместным докладом выступили Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Полученные результаты поражают и беспокоят. Волны аномальной жары уже убивают тысячи людей каждый год, и они станут более смертельными по мере дальнейшего изменения климата", – указано в тексте документа.

Авторы доклада указали, что властям требуется инвестировать средства в адаптацию сообществ к аномальной жаре, а также в смягчение ее последствий. Как заявил генеральный секретарь МФОКККП Джаган Чапагейн, соответствующие предложения будут озвучены в рамках климатического саммита ООН COP-27, запланированного на ноябрь в Шарм-эш-Шейхе.

В сентябре руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в течение ближайших 10 лет, скорее всего, будут побиты рекорды плюсовой температуры лета 2022 года.

"Сортировочная": Глобальное потепление

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!