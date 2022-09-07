Эксперт рассказала, чем грозит раскол ледника в Антарктиде

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Раскол ледника Туэйтса в Антарктиде может грозить затоплением прибрежных городов, в том числе Санкт-Петербурга. Об этом заявила кандидат географических наук Мария Ананичева в разговоре с Пятым каналом.

По ее словам, ледник в Западной Антарктиде уже разрушается на уровне подводного основания из-за повышения мировой температуры.

"Это влияет на распределение океана. То есть он становится менее соленым. То есть это огромный объем пресной воды смешивается туда", – сказала Ананичева.

Таяние льдов на полюсах оказывает влияние на мировой океан из-за большого поступления в него пресной воды, сообщила эксперт. Это может стать причиной подтопления прибрежных участков мировых континентов. По словам Ананичевой, процесс будет продолжать идти и дальше.

"Постоянно, каждый год в Антарктиде откалываются большие куски шельфовых ледников от континента. Этот лед нестабилен, происходят трещины. В конце концов он откалывается и тоже уходит в океан, и тоже тает. Этот процесс идет уже буквально каждый год", – сказала эксперт.

По ее словам, подобное явление можно охарактеризовать как "ледниковую катастрофу".

Раскол ледника, отметила специалист, также повлияет на животных, обитающих в океане. Кроме того, влиянию подвергнутся растения и микрофлора.

"Потому что это же океан, как известно, это источник различных газов, и в том числе СО2, того самого парникового газа. Так что влияние на воду увеличивает различные круговороты уже атмосферы океана. И это тоже глобальный эффект, потому что это, опять же, будет способствовать потеплению", – объяснила эксперт.

Она подчеркнула важность процесса не только для ученых, но и для лиц, принимающих решения в области безопасности.

Ранее ученые NASA заявили, что ледники в Антарктиде стали таять быстрее. По словам исследователей, ледяной покров в Антарктиде ежегодно увеличивался примерно на 2 тысячи кубических километров в результате осадков. Из-за разрушения ледников уровень моря может подняться в ближайшие десятилетия, предупредили ученые.

