Ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее. Результаты работы ученых NASA опубликовали в журнале Nature. Из-за масштабного разрушения ледников уже в ближайшие десятилетие может значительно подняться уровень моря.



Ледяной покров в Антарктиде ежегодно увеличивался примерно на две тысячи кубических километров в результате осадков. Примерно такой же объем терялся из-за сброса твердого льда в океан. Но из-за изменений климата теперь ледники тают быстрее. Линия заземления шельфовых масс льда отступает к берегам, а воды Южного океана все сильнее подмывают их подошву. И потери льда просто не успевают восполняться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.