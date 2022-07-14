Корабль для отправки в космос туристов создадут в Китае

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Фото: ТАСС/Cai Yang/Xinhua via AP
Корабль для отправки в космос туристов и возвращаемую ракету-носитель создадут в Китае, сообщает News.ru со ссылкой на газету China Daily.
Основатель компании CAS Space Ян Ицян рассказал, что ракету весом 70 тонн оснастят пятью двигателями. В корабле размером 3 на 3,5 метра смогут разместиться до семи туристов. В ходе полета они будут подниматься на высоту свыше 100 километров.
"Пребывание туристов в космосе будет длиться всего несколько минут – достаточно долго, чтобы пассажиры корабля смогли насладиться величественным видом звезд, а также нашей планеты, испытать ощущение невесомости", – пояснил Ицян.
При этом стоимость путешествия для одного человека составит около 300 000 долларов. Туристов планируют начать отправлять в космос после 15 тестовых запусков, первый из которых должен состояться в 2023 году.
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты при подлете с российской орбитальной служебной станции будут контролировать раскрытие ядерного буксира "Зевс". Он добавил, что это важнейшая задача для экипажа. Гендиректор "Роскосмоса" отметил сложнейшую механизацию раскрытия батареи радиаторов, которые нужны для сброса излишков тепла.
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