Российские космонавты будут в открытом космосе обслуживать ядерный буксир "Зевс" – Рогозин

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Космонавты при подлете с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будут контролировать раскрытие ядерного буксира "Зевс", работая в открытом космосе, сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Я абсолютно убежден в необходимости контроля экипажем за раскрытием этого буксира, потому что, если что-то не раскроется, это катастрофа, потеря практически всей машины. Поэтому космонавты должны не просто контролировать, а вмешаться в случае необходимости", – сказал Рогозин.

Он добавил, что это важнейшая задача для экипажа.

Гендиректор "Роскосмоса" отметил сложнейшую механизацию раскрытия батареи радиаторов, которые нужны для сброса излишков тепла.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера".

Сообщалось, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

В свою очередь, Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.