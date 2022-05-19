Ракета "Союз-2.1а" успешно стартовала с космодрома Плесецк

11:19
Фото: roscosmos.ru
Боевой расчет Космических войск успешно провел пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Космические войска осуществили пуск ракеты в 11:03 в четверг, 19 мая, с космодрома Плесецк. Ракету запустили в интересах Минобороны России.
По данным ведомства, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.
"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Пуск состоялся в пятницу, 29 апреля, в 22:56 по московскому времени. Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.
Межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк
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