Ракета "Союз-2.1а" успешно стартовала с космодрома Плесецк

Фото: roscosmos.ru

Боевой расчет Космических войск успешно провел пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Космические войска осуществили пуск ракеты в 11:03 в четверг, 19 мая, с космодрома Плесецк. Ракету запустили в интересах Минобороны России.

По данным ведомства, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Пуск состоялся в пятницу, 29 апреля, в 22:56 по московскому времени. Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.

