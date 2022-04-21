Роскосмос планирует начать поставки ракеты "Сармат" осенью – Рогозин

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" Ракетным войскам стратегического назначения РФ начнутся осенью, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, это произойдет, когда завершатся летно-конструкторские испытания ракеты.

Накануне межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае готовится головной ракетный полк к перевооружению на новый ракетный комплекс. "Сармат" заменит "Воеводу". Ожидается, что ракетный комплекс усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

МБР "Сармат" является разработкой Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, основная специализация которого – создание МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

