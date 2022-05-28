Рогозин заявил о нехватке в РФ средств на ядерный буксир "Зевс"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, но для его реализации пока нет средств. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Рогозин напомнил, что большая часть зарубежных активов Центробанка заблокирована. В связи с этим он предложил "напечатать" эти деньги и направить их на перспективные инвестиционные проекты.
По его словам, если "Роскосмосу" выделят хотя бы 1 триллион рублей на определенный срок, то это поможет реализовать ключевые программы, включая проект "Зевс".
Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" готов помочь восходящим космическим державам по вопросам пилотируемой космонавтики.
Он выразил мнение, что такая поддержка избавит их от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос. При этом Рогозин высмеял заявления Европейского космического агентства (ЕКА) о том, что оно сможет заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы.
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