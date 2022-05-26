РФ готова помочь восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике – Рогозин

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
"Роскосмос" готов помочь восходящим космическим державам по вопросам пилотируемой космонавтики, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
По его мнению, такая поддержка избавит их от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос. При этом Рогозин высмеял заявления Европейского космического агентства (ЕКА) о том, что оно сможет заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы.
"У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро", – заявил Рогозин.
В сентябре 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать в 2026–2027 годах. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.
До этого научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.
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