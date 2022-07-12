NASA представила самый четкий снимок Вселенной

Самый четкий снимок Вселенной показали в NASA. Изображение глубокого космоса сделал "Джон Уэбб". Мощному телескопу удалось запечатлеть тысячи галактик. Включая самые тусклые объекты, которые когда-либо наблюдали в инфракрасном диапазоне.

На снимке – скопление галактик в созвездии Летучей рыбы. Причем в том виде, каким оно было примерно четыре с половиной миллиарда лет назад.

Телескоп "Джо Уэбб" запустили примерно полгода назад. Находится он на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. И это почти в четыре раза дальше Луны. В ближайшее время космическое агентство обещало поделиться и другими снимками, например, изображениями туманностей Киля и Южного кольца.

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