МКС успешно уклонилась от обломков спутника – "Роскосмос"

Международная космическая станция успешно уклонилась от обломков спутника. Двигатели российского корабля "Прогресс" увели МКС от столкновения с мусором. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

Российские специалисты скорректировали положение космической станции. В итоге средняя высота ее орбиты увеличилась на 890 метров. Уклоняться пришлось от обломков советского спутника "Космос-1408".

В 2021 году этот устаревший аппарат был выбран в качестве мишени для испытания новейшего российского вооружения. Было подтверждено, что эта ракета способна сбивать даже спутники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.