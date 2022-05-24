Ученые рассчитали, когда люди смогут полететь к Сатурну

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Американские, китайские и голландские специалисты создали новый подход, чтобы оценить возможные сроки пилотируемых космических полетов во внешнюю часть Солнечной системы. Так, согласно результатам исследований, к Сатурну человек должен полететь в 2153 году, сообщает "Газета.ру".

Для понимания сроков покорения людьми удаленных частей Солнечной системы исследователи отслеживают несколько главных параметров – расстояние и время. В данном случае это максимальное расстояние от Земли, на которое удалялись пилотируемые миссии, и время со старта освоения космоса в 1957 году, когда еще ни один человек не покинул Землю.

После освоения Луны, по словам экспертов, идет полет на Марс. Так, специалисты ожидают прибытие людей на данную планету в 2038 году, к этой дате, вероятно, и будет осуществлена программа NASA Artemis. Однако, если брать во внимание возможные задержки в программах, это может быть отложено и до 2048 года. Пользуясь такой отправной точкой, авторы исследований рассмотрели отсроченный график и по остальным периодам космической программы.

Как указали ученые, вводятся еще несколько ключевых черт – бюджет NASA и уровень развития технологий. Несмотря на то что в последние годы основное внимание уделяется частным космическим программам, главным для космической экономики все равно остается финансирование из бюджета страны.

Скорость технологического прогресса, по словам исследователей, оценить тяжелее, но ученые за основу модели взяли количество публикуемых каждый год материалов, где есть исследования дальнего космоса. Увеличение количества статей на сегодняшний день достаточно заметно.

В ходе исследования комбинация линейных и экспоненциальных зависимостей у авторов приводит к уравнению, которое возможно решить, подставив данные по расстояниям от Земли, время начала освоения космоса, время первой высадки экипажа Apollo на Луну и предполагаемое время высадки на Марс. Согласно подобной схеме, человек может достичь пояса астероидов в 2073 году, системы Юпитера – в 2103 году и Сатурна – в 2132 году.

Ранее сообщалось, что сближение с Землей самого большого в 2022 году астероида произойдет 27 мая. Отмечалось, что размеры астероида позволят увидеть его в любительский телескоп. В "Роскосмосе" уточнили, что сближение произойдет в 17:26 по московскому времени, астероид пролетит со скоростью 13 километров в секунду. При этом планете ничего не угрожает, отметили в госкорпорации.

