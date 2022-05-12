Астрофизики показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути

Астрофизики проекта Event Horizon получили первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Фото представили на конференции.

Оказалось, что это сверхмассивное поле очень напоминает пончик. При этом обладает силой, которая в 4 миллиона раз превосходит массу Солнца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.