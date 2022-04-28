Российские космонавты вышли в открытый космос для активации манипулятора ERA

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для первой активации европейского манипулятора ERA.

Данное оборудование установлено на многофункциональном лабораторном модуле "Наука". По предварительным данным, работа в открытом космосе займет 6 часов и 43 минуты.

Матвеев и Артемьев должны снять чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора и разблокировать его механизмы захвата. Затем космонавт Сергей Корсаков включит манипулятор со станции и отстыкует одну из его кистей от стартовой точки.

Впоследствии космонавты за бортом разблокируют приводы манипулятора ERA, откроют замки фиксации и смонтируют три поручня механизма с последующей установкой экранно-вакуумной теплоизоляции на систему крепления и шарнир.

Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Соответствующее постановление подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.