Эксперт рассказала, откуда будет виден метеорный поток Майские Аквариды

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что метеорный поток Майские Аквариды можно будет увидеть в Московской области. При этом важно, чтобы небо было ясное.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая активность метеорного потока Майские Аквариды достигнет пика. Астрономы отмечают, что наблюдать за ним лучше всего с 02:00 до 04:00 утра по московскому времени.
"Вообще метеорные потоки крайне сложно и практически невозможно увидеть в таком большом городе, как Москва. Потому что это очень слабосветящиеся точечки, которые появляются и практически мгновенно исчезают", – объясняет эксперт.
Увидеть метеорный поток можно, если небо будет ясным и чистым. Для этого на нем необходимо отыскать созвездие Водолея, продолжает эксперт. Причем желательно делать это под утро, когда поток наиболее активен.
"Майские Аквариды имеют радиантом созвездие Водолея. Откуда их и название Аквариды – водные или водяные", – рассказывает Рублева.
Лучше всего наблюдать за вспышками боковым зрением, уточняет эксперт. По ее словам, метеорный поток Майские Аквариды продлится до 28 мая. Поэтому те, у кого нет возможности посмотреть на него в ночь на 5 мая, смогут полюбоваться им с 7 на 8 и с 8 на 9 мая, говорит специалист.
"Где бы вы ни были за городом, должна быть ясная погода. Должно быть чистое безоблачное небо. И если все это сложится, можно сказать, что вам повезет, если будет терпение. Потому что нужно иногда несколько часов ждать, прежде чем можно будет понаблюдать", – отмечает Рублева.
Ранее СМИ сообщали, что потенциально опасный астероид 2009 JF1 может столкнуться с Землей 6 мая. В "Роскосмосе" опровергли эти слухи. Отмечается, что на самом деле объект пролетит мимо нашей планеты 15 мая на безопасном расстоянии в 23 миллиона километров. Земляне смогут его увидеть с учетом такой дистанции только при помощи больших телескопов.
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