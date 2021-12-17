Солнечное и лунное затмения можно будет наблюдать в России в 2022 году

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Два солнечных и два лунных затмения ожидаются в следующем году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Он уточнил, что солнечные затмения произойдут 30 апреля и 25 октября, лунные – 16 мая и 8 ноября.

Затмения Солнца будут частными. При первом из них Луна закроет 64% солнечного диска, при втором – 86%. Первое затмение смогут наблюдать жители Южной Америки и Антарктиды, второе – жители России, в частности Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Лунное затмение 16 мая смогут увидеть только жители Южной Америки, а ноябрьское – жители российского Иркутска. Луна во время этого затмения будет покрывать планету Уран.

"Если мы поедем за город, применим большое увеличение, мы можем увидеть диск Урана и проследить, как диск Урана скрывается за лунным диском", – сказал Никифоров.

Ранее в Московском планетарии сообщили о частном теневом лунном затмении, которое состоялось 19 ноября. Оно продлилось 6 часов и оказалось самым продолжительным частным затмением за 500 лет.

До этого жители Земли могли наблюдать метеорный поток Леониды. Его пик активности пришелся в ночь с 17 на 18 ноября. Метеорный поток Леониды земляне наблюдают свыше 3 800 лет. Его назвали в честь созвездия Льва, из области которого исходят метеоры.