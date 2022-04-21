Ученые обнаружили разрывающие звезды черные дыры

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Астрономы обнаружили черные дыры, которые разрывают звезды и используют их вещество для наращивания собственной массы. Результаты исследования были опубликованы в препринте на Arxiv.

Ученые с помощью космического аппарата Chandra изучили плотные звездные скопления в центрах 108 галактик. Исследование показало, что если плотность звезд в скоплении выше порога, то черная дыра звездной массы будет быстро расти по мере поглощения вещества от разорванных звезд. По данным ученых, скопления с плотностью в два раза выше порога чаще содержат растущую черную дыру.

При этом предполагается, что существуют и другие способы образования массивных черных дыр в центрах галактик, для которых необходим прямой коллапс гигантского облака газа и пыли или коллапс звезд в черную дыру среднего размера.

Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 53 интернет-спутников системы Starlink. Запуск прошел с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Спутники весом 290 килограммов каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX из около 2,1 тысячи действующих аппаратов.

