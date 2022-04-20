Астрономы рассказали о самой большой комете в истории, приближающейся к Земле

К Солнечной системе приближается самая большая комета из всех известных ученым: диаметр ее ядра – около 120 километров. О том, стоит ли землянам бояться космического тела и как его смогли сфотографировать еще до официального открытия, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA’s Hubble Space Telescope

Земные астрономы постоянно наблюдают за небом, фотографируют разные его участки, изучают интересующие их объекты и игнорируют большую часть полученной информации. Это происходит не из-за лени, а по причине нехватки ресурсов. Делая снимок, например, Альфы Центавра, ученые получают изображение, на котором видна почти тысяча других небесных тел, но внимательно изучить каждое из них невозможно. Все эти фото отправляются в огромный архив, к которому имеют доступ остальные специалисты, а потому в науке существует целое направление исследований, которое называется "наблюдения до открытия", или "ретроградная астрономия".

Изучая архивные изображения, исследователи часто находят на них астероид или галактику, снятые несколько месяцев, а то и несколько лет назад. Именно так и произошло с астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном, которые в 2014 году увидели гигантскую комету на снимках, сделанных за четыре года до этого. Объект был настолько большим (больше сотни километров в диаметре), что поначалу его даже отнесли к малым планетам, но позже переквалифицировали. Его внесли в каталоги как C/2014 UN271 – комету Бернардинелли-Бернштейна.

В 2022 году на небесное тело направили космический телескоп "Хаббл" и ученые смогли уточнить его размер. Выяснилось, что диаметр кометы достигает 120 километров. Это самая большая комета из всех известных, поэтому сложно не назвать ее гигантской или исполинской. Для сравнения: диаметр МКАД в самом широком месте – чуть меньше 40 километров. Комета Бернардинелли-Бернштейна больше в три раза.



По предварительным подсчетам, масса этого исполина – около 500 триллионов тонн. Если бы объект такого размера столкнулся с Землей, это не только уничтожило бы все живое, но и наверняка сместило бы нашу планету с орбиты.



Но причин для беспокойства нет. Астрономы вычислили, что комета движется по эллиптической орбите, совершая полный оборот примерно за три миллиона лет и удаляясь от Солнца почти на половину светового года. Афелий орбиты (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) – приблизительно 40–55 тысяч астрономических единиц (АС), перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) – 10–18 единиц. АС примерно равна расстоянию от Земли до Солнца. Это значит, что в точке максимального приближения комета пролетит не ближе, чем от нас находится Сатурн. Произойдет это в январе 2031 года.



Дистанция столь велика, что разглядеть комету Бернардинелли-Бернштейна невооруженным взглядом будет невозможно даже на минимальном для орбиты расстоянии. Этому способствует еще один факт: судя по изображениям, полученным с "Хаббла", ядро кометы отражает всего 3% падающего на него света, и, по меткому выражению астрономов, оно "чернее угля". Именно поэтому космического исполина долго не замечали специалисты, несмотря на его впечатляющие размеры.

Исследователи говорят, что C/2014 UN271 – буквально вершина айсберга среди многих тысяч комет, слишком тусклых, чтобы их можно было увидеть в отдаленных частях Солнечной системы. Однако чувствительность земных телескопов постоянно повышается, точность наблюдений растет, а это значит, что, даже если человечеству будет грозить опасность, мы узнаем о ней заранее. Более того, возможно, сумеем что-нибудь сделать, чтобы ее избежать. Чем дальше развиваются наши технологии, тем больше вероятности такого исхода. Хотя…