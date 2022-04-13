Телескоп "Хаббл" помог определить размер самой большой известной кометы

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Орбитальный телескоп "Хаббл" помог ученым определить размеры кометы Бернардинелли – Бернштейна (C/2014 UN271), открытой в 2014 году. Исследование ученых из Научно-технологического университета Макао показало, что она является самой крупной из всех ранее описанных комет. Об этом сообщает News.ru.

По данным, полученным посредством анализа пяти снимков "Хаббла", было установлено, что диаметр кометы Бернардинелли – Бернштейна составляет порядка 129–136 километров, что более чем на треть превышает размеры кометы C/2002 VQ94, ранее считавшейся самой большой из известных. Ее диаметр составляет 96 километров.

Уникальной особенностью C/2014 UN271 является ледяное ядро массой около 500 триллионов тонн, которое почти в 50 раз больше и в 100 тысяч раз тяжелее, чем ядра подавляющего большинства комет.

Ученые отмечают, что комета движется внутрь Солнечной системы со скоростью 35,4 тысячи километров в час. Минимальное расстояние, на которое она может приблизиться к Солнцу, составляет 1,6 миллиарда километров, что сопоставимо с расстоянием между Солнцем и Сатурном. Это произойдет не ранее 2031 года.

Комета C/2014 UN271 была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном во время исследования архивных снимков 2010 года в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Впервые зафиксировать комету ученым удалось только в 2014 году.

Ранее телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel. Звезда сформировалась почти 12,9 миллиарда лет назад. Именно столько времени понадобилось ее свету, чтобы достичь Земли, отмечают ученые. По их словам, Earendel видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.

