В Пентагоне заявили, что США и Индия начнут обмен данными по космосу

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Оборонные ведомства США и Индии начнут в 2022 году обмен данными по космосу и углубят сотрудничество в киберпространстве, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы взяли на себя важные обязательства, которые будут стимулировать технологические инновации и сотрудничество в новых сферах обороны, включая космос и киберпространство", – приводит его слова ТАСС.

На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров между главами министерств обороны США и Индии Ллойд также сообщил, что стороны подписали двустороннее соглашение о ситуационной осведомленности в космической сфере.

Также Соединенные Штаты и Индия договорились о совместной работе по производству БПЛА воздушного базирования и расширении оперативного взаимодействия по линии ВМС.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США. Он подчеркнул, что в результате может расшириться состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.