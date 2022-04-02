В США сменился глава Центрального командования Пентагона

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Генерал Сухопутных войск США Майкл Курилла принял руководство Центральным командованием американских Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте CENTCOM.
На этом посту Курилла сменил генерала Кеннета Маккензи, который ушел в отставку. Церемония передачи командованием CENTCOM прошла в Тампе. Участие в ней также принял министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
"Центральное командование ВС США в это непростое время продолжит процветать под надежным руководством генерала Куриллы в регионе, где ситуация остается сложной", – сказал Ллойд.
В зону оперативной ответственности CENTCOM входят, в частности, Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.
Маккензи возглавлял Центральное командование Пентагона с 2019 года. Под его руководством был осуществлен вывод войск США из Афганистана. В сентябре прошлого года Маккензи признался, что нанесенный в конце августа удар по Кабулу с американского беспилотника был ошибочным.
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