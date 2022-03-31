В Пентагоне сообщили о выводе военных кораблей США из Черного моря

Фото: depositphotos/icholakov01
Вашингтон вывел свои военные корабли из Черного моря, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, такое решение было принято еще до начала Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
"Было сочтено <...> дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", – приводит слова Кирби РИА Новости.
Официальный представитель Пентагона также заявил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения кораблей Соединенных Штатов в Черное море.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Пентагон, а также связанные с ним компании принимали участие в создании биологического оружия на Украине.
По его словам, речь идет о главах подразделений и других сотрудниках американского оборонного ведомства, а также о компаниях-подрядчиках, которые, согласно западным журналистским расследованиям, связаны с сыном президента США Хантером Байденом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США вывели корабли ВМС из Черного моря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: