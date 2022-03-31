В Пентагоне сообщили о выводе военных кораблей США из Черного моря

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Вашингтон вывел свои военные корабли из Черного моря, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, такое решение было принято еще до начала Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Было сочтено <...> дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", – приводит слова Кирби РИА Новости.

Официальный представитель Пентагона также заявил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения кораблей Соединенных Штатов в Черное море.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Пентагон, а также связанные с ним компании принимали участие в создании биологического оружия на Украине.

По его словам, речь идет о главах подразделений и других сотрудниках американского оборонного ведомства, а также о компаниях-подрядчиках, которые, согласно западным журналистским расследованиям, связаны с сыном президента США Хантером Байденом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.