США доставили на Украину первую партию военной помощи

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США доставили Украине первую партию военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона.

"Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", -– цитирует его РИА Новости.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства отметил, что "в течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России уже действуют самые тяжелые санкции в мировой истории. Американский лидер добавил, что вслед за уже введенными ограничениями последуют новые.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.