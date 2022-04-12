Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия возобновит собственную лунную программу, заявил Владимир Путин.
"Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25", – сказал президент на церемонии вручения наград космонавтам на космодроме Восточный в Амурской области.
Путин отметил, что Россия также продолжит разработку новейшего транспортника и работу над развитием технологий ядерной космической энергетики. По его словам, РФ имеет явное преимущество в данной сфере.
Ранее Путин в ходе посещения космодрома Восточный поздравил с Днем космонавтики работников отрасли, а также всех граждан России и Белоруссии.
День космонавтики был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.
Россия возобновит лунную программу – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: