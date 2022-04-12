Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

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Россия возобновит собственную лунную программу, заявил Владимир Путин.

"Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25", – сказал президент на церемонии вручения наград космонавтам на космодроме Восточный в Амурской области.

Путин отметил, что Россия также продолжит разработку новейшего транспортника и работу над развитием технологий ядерной космической энергетики. По его словам, РФ имеет явное преимущество в данной сфере.

Ранее Путин в ходе посещения космодрома Восточный поздравил с Днем космонавтики работников отрасли, а также всех граждан России и Белоруссии.

День космонавтики был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.

