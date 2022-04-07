"Роскосмос" рассматривает возможность техобслуживания ядерного буксира на орбите

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"Роскосмос" рассматривает возможность технического обслуживания ядерного буксира "Зевс" в космическом пространстве. Об этом сообщил газете "Известия" исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, это можно делать с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля. Как уточнил эксперт, такой корабль смог бы дозаправить буксир и провести диагностику аппарата.

Как пояснил Блошенко, планируется, что буксир "Зевс" совершит облет Луны и отправится в сторону Венеры, где оставит несколько спутников. Далее буксир полетит к Юпитеру. Там "Зевс" проверит спутники планеты на наличие биомаркеров и условий, пригодных для жизни.

Ранее предприятия "Роскосмоса" приступили к изготовлению опытных образцов ракеты-носителя "Союз-5" для осуществления запусков с российско-казахстанского стартового комплекса "Байтерек".

"На предприятиях "Роскосмоса" в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" проводится изготовление опытных образцов изделий ракеты-носителя "Союз-5", – сказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

До этого сообщалось, что первый пуск пилотируемого корабля "Орел" перенесен на 2024 год. В рамках летных испытаний будет проведен отстрел блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 километров при максимальной скорости. После чего "Орел" совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки.