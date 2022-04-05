Рогозин сообщил о начале изготовления опытных образцов ракеты "Союз-5"

Фото: РИА Новости/пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
Предприятия "Роскосмоса" приступили к изготовлению опытных образцов ракеты-носителя "Союз-5" для осуществления запусков с российско-казахстанского стартового комплекса "Байтерек", рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"На предприятиях "Роскосмоса" в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" проводится изготовление опытных образцов изделий ракеты-носителя "Союз-5", – приводит его слова ТАСС.
В сентябре 2021 года Российская Федерация и Казахстан подписали договор о модернизации космодрома Байконур в рамках проекта "Байтерек".
Соглашение между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахским Basis construction предусматривает обновление пусковой площадки для ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".
Строительство космического ракетного комплекса "Байтерек" начнется в 2022 году
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