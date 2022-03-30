В Казахстане приземлился "Союз МС-19" с российскими космонавтами

Фото: roscosmos.ru

В степи Казахстана приземлился спускаемый аппарат "Союз МС-19" с российскими космонавтами.

С Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также представитель США Марк Ванде Хаем.

Процедура отстыковки от МКС была произведена утром 30 марта.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высказался о дальнейших сроках эксплуатации Международной космической станции. Решение по этому вопросу будет принято после 31 марта на основании ответа НАСА, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс".