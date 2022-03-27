Решение о сроках эксплуатации МКС будет принято после 31 марта – Рогозин

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Решение о сроках эксплуатации МКС будет принято после 31 марта на основании ответа НАСА, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс". Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Если они проигнорируют либо ответят муть, мы исходя из их позиции определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС", – заявил глава госкорпорации.

Он отметил, что американская сторона хочет продолжить сотрудничество по пилотируемой тематике, а перекрестные полеты являются элементом этого сотрудничества. Однако, помимо профессиональной работы, важное значение также имеет гражданская позиция.

"Когда президент Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять нашего президента, когда США поставляют боеприпасы, боевиков, натаскивают нацистов на Украине и они стреляют в гражданское население и наших солдат, и я должен делать вид, что в космосе все спокойно, я, правда, не могу", – пояснил Рогозин.

Он также заявил о планах госкорпорации удвоить орбитальную спутниковую группировку, в связи с чем понадобится больше ракет, двигателей и систем управления.



При этом, по словам Рогозина, для российских космических ракет-носителей рынок искусственно закрыт.

"Когда мы понимаем, что коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт, хотя наши ракеты лучше, чем западные образцы, мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону", – подчеркнул гендиректор "Роскосмоса".

Кроме того, рассказал глава госкорпорации и о планах по привлечению иностранных партнеров к участию в миссии к Марсу, которая будет запущена вместо "ЭкзоМарса".

"Сами будем запускать или с другим партнером – этот вопрос обсуждается. <…> Не исключаю, что может появиться другой партнер", – уточнил Рогозин, добавив, что "Роскосмосу" нужен инвестор, который мог бы "зайти деньгами и научной аппаратурой".

Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Также глава госкорпорации добавил, что запуск нескольких навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения запланирован на 2022 год.