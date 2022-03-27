Решение о сроках эксплуатации МКС будет принято после 31 марта – Рогозин

Фото: roscosmos.ru
Решение о сроках эксплуатации МКС будет принято после 31 марта на основании ответа НАСА, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс". Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
"Если они проигнорируют либо ответят муть, мы исходя из их позиции определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС", – заявил глава госкорпорации.
Он отметил, что американская сторона хочет продолжить сотрудничество по пилотируемой тематике, а перекрестные полеты являются элементом этого сотрудничества. Однако, помимо профессиональной работы, важное значение также имеет гражданская позиция.
"Когда президент Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять нашего президента, когда США поставляют боеприпасы, боевиков, натаскивают нацистов на Украине и они стреляют в гражданское население и наших солдат, и я должен делать вид, что в космосе все спокойно, я, правда, не могу", – пояснил Рогозин.
Он также заявил о планах госкорпорации удвоить орбитальную спутниковую группировку, в связи с чем понадобится больше ракет, двигателей и систем управления.
При этом, по словам Рогозина, для российских космических ракет-носителей рынок искусственно закрыт.
"Когда мы понимаем, что коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт, хотя наши ракеты лучше, чем западные образцы, мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону", – подчеркнул гендиректор "Роскосмоса".
Кроме того, рассказал глава госкорпорации и о планах по привлечению иностранных партнеров к участию в миссии к Марсу, которая будет запущена вместо "ЭкзоМарса".
"Сами будем запускать или с другим партнером – этот вопрос обсуждается. <…> Не исключаю, что может появиться другой партнер", – уточнил Рогозин, добавив, что "Роскосмосу" нужен инвестор, который мог бы "зайти деньгами и научной аппаратурой".
Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Также глава госкорпорации добавил, что запуск нескольких навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения запланирован на 2022 год.
Москвичи смогут увидеть МКС в небе до 31 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: