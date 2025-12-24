Движение транспорта в Водопроводном переулке восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта в Водопроводном переулке восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее временные ограничения на этом участке дороги были введены из-за возгорания одноэтажного склада. На месте происшествия работали оперативные службы города.

О пожаре в здании по адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5 стало известно вечером в среду, 24 декабря. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Вскоре пожар был ликвидирован. Мещанская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.