24 декабря, 17:03Происшествия
Цветочный склад загорелся в центре Москвы
Уточняется, что возгорание произошло по адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Там загорелись деревянные конструкции. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
Из-за случившегося движение по Водопроводному переулку перекрыто. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать пути объезда данного участка.
В свою очередь, Мещанская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
Ранее загорелся склад на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что из-под кровли ангара шел дым. Кроме того, фиксировалось открытое горение.
По данным оперативных служб, на складе горела косметика. В итоге пожар удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.
Пожар произошел на Электродной улице в Москве