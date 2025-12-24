Цветочный склад загорелся в центре Москвы

Видео: Москва 24

Пожар произошел в одноэтажном здании склада в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Там загорелись деревянные конструкции. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Из-за случившегося движение по Водопроводному переулку перекрыто. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать пути объезда данного участка.

В свою очередь, Мещанская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

Ранее загорелся склад на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что из-под кровли ангара шел дым. Кроме того, фиксировалось открытое горение.

По данным оперативных служб, на складе горела косметика. В итоге пожар удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.

