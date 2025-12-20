Пожар в доме на Первомайской улице Москвы потушен

Фото: Москва 24

Пожар в жилом доме на Первомайской улице в Москве был полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"Пожарно-спасательными подразделениями спасены шесть человек, в том числе двое детей", – сказали в ведомстве.

Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего эвакуировано было 20 человек.

Пожар в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания произошел 20 декабря. Горели личные вещи и мебель. Также сообщалось, что люди покидали помещения самостоятельно. Позднее пожар был локализован.

В пресс-службе Дептранса Москвы предупреждали, что в связи с ЧП перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам.