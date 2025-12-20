Пожар в жилом доме на Первомайской улице Москвы локализован

Фото: Москва 24

Специалисты локализовали возгорание, которое произошло в жилом доме на Первомайской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

О пожаре в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания стало известно 20 декабря. Подчеркивалось, что люди покидали помещения самостоятельно.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, в квартире произошло возгорание личных вещей и мебели.

В пресс-службе столичного Дептранса также предупреждали, что в связи с пожаром перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся склад с косметикой. Здание, где произошел пожар, расположено на Полярной улице. По данным оперативных служб, горела косметика. Позднее возгорание было ликвидировано.