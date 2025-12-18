Пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Возгорание, возникшее на складе на северо-востоке Москвы, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В результате случившегося никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 94 огнеборца и 29 единиц техники.

В свою очередь, прокуратура контролирует выявление всех обстоятельств пожара. Как указали в пресс-службе ведомства, точная причина возгорания будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.



Склад с косметикой, расположенный на Полярной улице, загорелся 18 декабря. По прибытии огнеборцев из-под кровли металлического ангара шел дым. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

