00:23Происшествия
Пожар в ресторане под Рузой локализован
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Специалисты локализовали возгорание в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Его ликвидация продолжается.
О пожаре в ресторане под Рузой стало известно вечером в воскресенье, 14 декабря. Изначально площадь возгорания была 400 квадратных метров.
Пожар начался на втором этаже здания. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.