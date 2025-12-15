Пожар в ресторане под Рузой локализован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Специалисты локализовали возгорание в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Его ликвидация продолжается.

О пожаре в ресторане под Рузой стало известно вечером в воскресенье, 14 декабря. Изначально площадь возгорания была 400 квадратных метров.

Пожар начался на втором этаже здания. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.