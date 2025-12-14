Возгорание произошло в жилом доме на севере Москвы

Фото: Москва 24

Пожар возник в жилом доме на улице Полярная в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ходе тушения специалисты выяснили, что пожар возник из-за возгорания электрокабеля, расположенного в кабель-канале в подъезде дома.

Отмечается, что сами из здания эвакуировались 40 человек. Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования вынесли двух человек, которые не смогли покинуть дом самостоятельно. Никто из людей не пострадал.

Ранее один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы. пресс-служба столичной прокуратуры. Как сообщила пресс-служба московской прокуратуры, возгорание было обнаружено в квартире дома в Солдатском переулке.

В результате происшествия погиб мужчина 1953 года рождения и пострадала женщина 1928 года рождения.