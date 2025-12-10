Форма поиска по сайту

10 декабря, 04:28

Происшествия

Пожар в таунхаусе на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар на кровле жилого таунхауса на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

По информации ведомства, в ходе тушения возгорания из соседних помещений специалисты вывели 7 человек.

Пожар возник в таунхаусе в проезде Досфлота ночью в среду, 10 декабря. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее пожар площадью 850 квадратных метров произошел в гаражном боксе в Красноярске. По информации ГУ МЧС, возгорание вспыхнуло в гаражном боксе на улице Солнечной.

Также загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля, происходили взрывы емкостей с бензином.

