10 декабря, 04:28Происшествия
Пожар в таунхаусе на северо-западе Москвы ликвидирован
Фото: Москва 24
Пожар на кровле жилого таунхауса на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
По информации ведомства, в ходе тушения возгорания из соседних помещений специалисты вывели 7 человек.
Пожар возник в таунхаусе в проезде Досфлота ночью в среду, 10 декабря. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее пожар площадью 850 квадратных метров произошел в гаражном боксе в Красноярске. По информации ГУ МЧС, возгорание вспыхнуло в гаражном боксе на улице Солнечной.
Также загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля, происходили взрывы емкостей с бензином.