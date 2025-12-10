Форма поиска по сайту

10 декабря, 15:12

Политика
Экономист Кричевский: идея о компенсации на аренду является неосуществимой

Экономист раскритиковал идею о компенсации затрат россиян на аренду

Фото: depositphotos/zaktatyana

Предложение о компенсировании бюджетникам затрат на аренду жилья представляется популистским и неосуществимым. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил экономист Никита Кричевский.

С соответствующей инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Поясняя свою идею, депутат отметила, что существующий налоговый вычет не решает проблему доступности жилья для многих семей, особенно в крупных городах.

Разворотнева отмечала, что переориентация бюджетных средств на создание наемного жилья либо на выплаты компенсаций, зависящих от доходов граждан, за наем позволит обеспечить квартирами около 2 миллионов семей, находящихся в кризисных ситуациях либо проживающих в аварийных домах.

По словам Кричевского, в условиях дефицита бюджета вопрос о целесообразности таких мер становится особенно актуальным, поскольку некоторые россияне данной категории имеют собственное жилье по месту работы.

Более того, такой шаг может привести к злоупотреблениям, когда компенсация делится между арендатором и арендодателем.

Предлагаемые выплаты оправданы лишь в особых случаях, например, в стратегически важных регионах – на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере, где такая поддержка может быть приоритетной из-за оттока населения. Однако и это требует детального обоснования, которого в данном предложении нет.
Никита Кричевский
экономист

В свою очередь, в частном секторе вопросы жилищного обеспечения сотрудников должны решаться за счет компаний, продолжил он. На сегодняшний день многие организации успешно реализуют вахтовый метод, предоставляя жилье сотрудникам на время работы.

При этом распространение таких мер на работников прибыльных фирм за счет налогов экономист назвал нелогичным.

"Почему мы должны их спонсировать, когда на это могут и должны тратиться корпоративные деньги этих компаний?" – задался вопросом эксперт.

По его мнению, компенсация аренды не сможет решить проблему улучшения жилищных условий граждан, а лишь отложит ее. Вместо временных мер Кричевский предложил вернуть внимание к первоначальной задаче, заключающейся в обеспечении людей собственным комфортным жильем, которое дает стабильность и возможность планировать будущее.

"Что касается альтернативных путей решения вопроса, международный опыт, где распространена аренда, не вполне применим в России с ее традиционной ориентацией на собственное жилье", – добавил экономист.

Более перспективным направлением в российских реалиях является развитие ипотечной системы, которая в последние десятилетия позволила миллионам семей улучшить свои жилищные условия, несмотря на текущий рост ставок.

"Поэтому государству целесообразнее сосредоточить усилия на поддержке ипотечных программ", – заключил Кричевский.

Ранее Центробанк заявил о стабильной ситуации на рынке жилья. Согласно анализу регулятора, продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года, когда наблюдался ажиотажный спрос в преддверии окончания массовой льготной ипотеки.

Причем сформированный в последние годы запас финансовой прочности предоставляет большинству застройщиков возможность сохранить устойчивость при высоких рыночных ставках и замедлении экономической активности.

"Деньги 24": спрос на аренду жилья в Москве снизился более чем на 20% в ноябре

