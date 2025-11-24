Глава ФНС Егоров предложил ввести налоговый вычет для обеления рынка аренды жилья

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

В России существуют способы обелить рынок аренды жилья. Одним из них является введение налогового вычета, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в беседе с газетой "Ведомости".

По его словам, вычет можно будет получить при наличии официально оформленного договора. Как считает глава службы, эффективность данной меры будет зависеть от величины вычета для арендатора и допфинансовой нагрузки для собственника. Егоров указал, что за счет такого решения часть арендодателей может уйти в легальность. При этом полностью обелить рынок не удастся.

Кроме того, он обратил внимание на такой способ, как использование данных цифровых платформ, через которые публикуются объявления об аренде. Глава ФНС подчеркнул, что получаемые сведения можно применять при оценке предпринимательской активности. Однако Егоров добавил, что это также полностью не решит проблему легализации рынка.

Ранее риелтор Олег Свиридов рассказал, что главное правило, которое поможет не попасть в ловушку аферистов при аренде жилья, заключается в отказе от любых предоплат до личного осмотра квартиры. Еще одним тревожным сигналом может служить объявление, которое слишком долго находится на площадке.

Свиридов посоветовал тем, кто ищет жилье, завести отдельный номер телефона, который позднее можно будет просто заблокировать.



