Риелтор Свиридов: не стоит вносить предоплату при аренде жилья до просмотра квартиры

Фото: 123RF.com/megaflopp

Главное правило, которое поможет не попасть в ловушку аферистов при аренде жилья, заключается в отказе от любых предоплат до личного осмотра квартиры. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил риелтор Олег Свиридов.

"Требование внести средства перед оформлением договора аренды должно серьезно насторожить", – отметил эксперт.

Еще одним тревожным сигналом может служить объявление, которое слишком долго находится на площадке, заявил риелтор. Квартиры с чистыми документами обычно сдаются очень быстро.

Длительное присутствие предложения на сайте может указывать на то, что фотографии были скачаны из интернета или сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ), а само объявление создано для сбора базы телефонных номеров потенциальных арендаторов.

Свиридов посоветовал тем, кто ищет жилье, завести отдельный номер телефона, который позднее можно будет просто заблокировать.

"Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников", – отмечает эксперт.

Также серьезным маркером мошенничества является цена, значительно ниже рыночной. В качестве примера Свиридов приводит однокомнатную квартиру в нормальном состоянии на окраинах Москвы. В современных жилых комплексах, построенных в 2020 году, аренда начинается от 70 тысяч рублей, а в домах советской постройки конца 1980-х годов – от 50 тысяч.

Предложения по более низкой стоимости на текущем рынке практически не встречаются и должны вызывать вопросы, подчеркивает риелтор.

Ранее сообщалось, что арендаторы имеют право вселять в съемную квартиру своих несовершеннолетних детей без согласия собственника. Юрист по недвижимости Елена Кульпина пояснила, что наниматель может расторгнуть договор, уведомив владельца за три месяца, тогда как собственник может сделать это досрочно только через суд и при наличии веских оснований.